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Прикордонники розповіли про ситуацію довкола України після старту навчань РФ

11/01/2022 18:52

У зв’язку з військовими навчаннями на території РФ поблизу кордонів України не спостерігається будь-яких переміщень техніки чи військ.

Про це сказав у коментарі кореспонденту “Укрінформу” у вівторок, 11 січня, речник ДПСУ Андрій Демченко.

“Прикордонники України продовжують посилено нести службу на кордоні з РФ. Поряд кордону на суміжній території ми не спостерігаємо переміщення техніки чи військовослужбовців ЗС РФ. Водночас ми враховуємо у своїй оперативно-службовій діяльності інформацію, пов’язану з військовими навчаннями в РФ”, – сказав речник.

Він також додав, що на кордоні з Білоруссю ситуація спокійна.

“Змін, які б суттєво впливали на стан охорони кордону, немає”, – додав він.

Раніше в міністерстві оборони Росії заявили, що перекидають військову техніку та солдатів до кордону з Україною для проведення там військових навчань.

Про це пише російське агентство “Интерфакс” із посиланням на пресслужбу Західного військового округу РФ

Повідомляється, що на навчання направлено близько 3 тисяч військових та 300 одиниць військової техніки. Маневри проходитимуть на полігонах у Воронезькій, Білгородській та Брянській областях, які межують з Україною, а також у Смоленській області, розташованій за 100 км від українського кордону.

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