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Зеленський зустрівся із зовнішньополітичними радниками лідерів Франції та Німеччини

11/01/2022 12:56

Президент Володимир Зеленський прийняв радників лідерів Франції та Німеччини.

Про це у вівторок, 11 січня, інформує пресслужба глави держави.

Зазначається, що іноземні гості прибули до Києва для переговорів з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком.

Радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Пльотнер і дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн відвідали українську столицю відповідно до попередніх домовленостей, досягнутих під час відеоконференції 4 січня цього року, після переговорів, які вони провели в Москві, – у межах продовження діалогу в Нормандському форматі.

Зеленський привітав зусилля, яких партнери України в Нормандському форматі продовжують докладати для практичного виконання домовленостей лідерів, досягнутих під час Паризького саміту “Нормандської четвірки” у грудні 2019 року.

“Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн”, – наголосив глава держави.

Співрозмовники обмінялися думками щодо поточної ситуації та продовжили обговорення подальших кроків з метою мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, а також деескалації ситуації на кордонах України.

“Україна, Франція та Німеччина докладають активних зусиль задля відновлення результативної роботи в Нормандському форматі на різних рівнях. Очікуємо, що російська сторона підтримає ці зусилля, а також сприятиме досягненню прогресу у виконанні рішень Паризького саміту “Нормандської четвірки”. Проведення чергового саміту в Нормандському форматі дало б серйозний поштовх процесу мирного врегулювання”, – заявив Єрмак.

Україна передала німецькому та французькому радникам лідерів країн – учасниць Нормандського формату детальну інформацію щодо імплементації сторонами Мінських домовленостей та рішень останнього саміту 2019 року.

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