Зеленський переговорив із Трюдо про ситуацію на Донбасі, місію “Юніфаєр” та збитий МАУ

Фото з твітера Зеленського

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо ситуацію на Донбасі, можливість продовження місії UNIFIER і боротьбу за справедливу компенсацію сім’ям жертв збитого в Ірані літака рейсу PS752.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Twitter у вівторок, 11 січня.

“Поговорив телефоном із Джастіном Трюдо. Поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі. Обмінялися баченням міжнародних зусиль для деескалації. Обговорили можливість продовження місії UNIFIER і домовилися разом добиватися справедливої компенсації родинам жертв катастрофи PS752”, – написав президент.

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