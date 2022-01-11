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Тероборону Львівщини очолив “кіборг”, який пройшов бої в ДАПі

11/01/2022 20:01

Підполковник Валерій Курко очолить окрему бригаду територіальної оборони, що дислокується на Львівщині.

відповідний наказ підписав Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний, пише у вівторок, 11 січня, видання “Армія.Інформ”.

“Призначити підполковника Валерія Курка, командира навчального батальйону 199-го навчального центру Десантно-штурмових військ Збройних сил України, командиром кадру 103 Окремої бригади територіальної оборони регіонального управління сил територіальної оборони “Захід”, – йдеться у наказі.

За даними видання, цей офіцер десантник брав участь у боях за Донецький аеропорт.

Під час боїв за ДАП він був командиром 3-го батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

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