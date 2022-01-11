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Київські депутати пропонують перейменувати Росію на Московію

11/01/2022 21:24

Депутати фракції “Голос” у Київській міській раді зареєстрували проєкт рішення про перейменування Російської Федерації на Московію.

Про це повідомили на сторінці фракції “Голос.Київ “на Facebook.

Перейменувати Росію на Московію в “Голосі” пропонують для “для позначення держави-агресора Російської Федерації та її території”.

“Автори проєкту пропонують відмовитися від використання у назві держави-агресора Російської Федерації історичної назви території сучасної України Русь (похідних від неї)… Одним із проявів такої „імперської політики“ Російської Федерації щодо України є безпідставне використання у назві держави грецької транскрипції історичної географічної та державної назви Русь — Росія”, — пояснює фракція власну ініціативу.

За словами депутатів, до 1721 року Росія називалася Московією чи Московським царством, а зміна назви “покинула серйозний виклик ідентичності українського народу і сьогодні є ідеологічним виправданням для держави агресора окупації частини території сучасної України”.

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Україна

Київські депутати пропонують перейменувати Росію на Московію

Депутати фракції “Голос” у Київській міській раді зареєстрували проєкт рішення про перейменування Російської Федерації на Московію. Про це повідомили на сторінці фракції “Голос.Київ “на Facebook. Перейменувати Росію на Московію...

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