“Відновити історичну справедливість”: Рівненська облрада вимагає змінити назву “РФ” на “Московія”

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Рівненська обласна рада ухвалила звернення до президента і Верховної Ради з вимогою змінити офіційну назву держави “Російська Федерація” на “Московія“, а її громадян, відповідно, називати “москвинами”.

Відповідне рішення депутати ухвалили на засіданні 17 грудня, повідомляє пресслужба Рівненської облради.

Звернення щодо офіційного перейменування сусідньої держави, яке підготував голова облради Сергій Кондрачук, підтримав 41 депутат (як передає “Суспільне“, ще 15 присутніх у залі участі в голосуванні не брали).

Ініціатор звернення зауважив, що деякі історики роком народження Московської держави вважають 1169 рік, і до культурного та політичного надбання Руси вона стосунку не має.

“Московія почала шахраювати політичним перейменуванням ще після Переяслава 1654 року, а поширила його по нашій поразці під Полтавою 1709-го. Тоді вона, незважаючи на жодні історичні факти, не переймаючись ніякими підставами, просто проголосила себе «Росією», отже, спадкоємницею всього культурного та політичного надбання Руси.

А щоб наша нація краще зрозуміла, що саме така зміна означає політично, москвин назвав себе «великорусским», а українця «малорусским». І ця засада «велико-мало» стала змістом усіх московсько-українських стосунків відтоді й понині. А коли європейські уряди за старим звичаєм адресували листа до Московії, до московського уряду, то москвини повертали їх назад з приміткою, що такої «не существует», а є лише «Россия» і «российский». Так азіати-москвини стали «русскими», а монгольська Московія – «Россией». Як доказ, до цього періоду неможливо знайти жодну карту Європи чи світу, де б територія Московії називалася якось по іншому, зокрема, Росією”, – наголошується у зверненні.

“Рівненська обласна рада звертається до президента України і Верховної ради України з вимогою відновити історичну справедливість та на всіх рівнях державного, дипломатичного та офіційно-ділового спілкування, замість назви «Російська Федерація» чи «Росія» використовувати історичну назву – Московія, а громадян цієї держави називати москвинами”, – зазначається в документі.

Автор звернення нагадує, що так їх іменував навіть “найглибший знавець московської душі” Федір Достоєвський: “Найбільшою силою Московщини було те, що європейці не знали нас, москвинів”.

“Повернення північному сусіду його справжньої назви матиме суттєвий вплив на суспільно-політичні процеси в Україні, на сам розвиток Української держави”, – наголошується в документі.

Раніше проєкт звернення до президента та Верховної Ради з приводу перейменування РФ на Московію розглядали депутати Львівської облради, проте для ухвалення відповідного рішення забракло голосів.

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