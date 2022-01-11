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Хвиля Омікрону в Україні триватиме до квітня, – МОЗ

11/01/2022 16:26

Черговий сплеск коронавірусної хвороби очікується наприкінці січня з піком на лютий, він триватиме до квітня.

Про це в інтерв’ю BBC News Україна сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

“За нашими прогнозами, черговий сплеск буде з кінця січня. У цей час буде більше Омікрону. Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня”, – зазначив Кузін.

Він додав, що тривалість і розмах нової хвилі залежатимуть від ефективності протиепідеміологічних заходів та від кількості людей, які вакцинуються та отримають бустерну дозу.

Головний держсанлікар наголосив, що МОЗ має в планах вакцинацію принаймні 70% населення до кінця 2022 року.

Стосовно показників смертності від коронавірусної хвороби Кузін сказав, що вони залежатимуть в тому числі і від кількості вакцинацій.

“За даними наукових досліджень, щеплення захищає від важкого перебігу хвороби й від смерті. Ми маємо доволі амбітні плани з вакцинації – принаймні 70% дорослого населення до кінця 2022 року. Тобто кількість смертей буде залежати від темпів вакцинальної кампанії. Ми не очікуємо, що 2022 рік буде гіршим, ніж 2021 за кількістю нових випадків або кількістю смертей”, – сказав Кузін.

Водночас, за його словами, прогнози у 100 тис. смертей внаслідок COVID-19 завищені.

“Це найгірший сценарій”, – наголосив заступник міністра.

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