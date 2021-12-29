В Україні виявили п’ять нових випадків інфікування “Омікроном”

Фото: Стас Козлюк/"Новинарня"

В Україні минулої доби, 28 грудня, виявили п’ять нових випадків захворювання на штам коронавірусу “Омікрон”.

Про це в середу, 29 грудня, інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

“Перший випадок підтвердили 18 грудня у Головній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я за допомогою секвенатора. П’ять нових – в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб імені Лева Громашевського. Таким чином, загалом було виявлено шість випадків захворювання на штам “Омікрон”. Два випадки виявили у мешканців Києва та два – у мешканців Київської області, по одному – у Львові та Дніпрі. Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах). Перший пацієнт переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування”, – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, наразі триває епідеміологічне розслідування нових випадків та обстеження контактних осіб.

У відомстві нагадують, що із 3 грудня Україна запровадила обов’язкову самоізоляцію для осіб, які повернулись із країн, де стрімко поширюється новий штам коронавірусу “Омікрон”. Йдеться про Південно-Африканську Республіку, Республіку Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівство Лесото, Королівство Есватіні, Республіку Мозамбік, Республіку Малаві.

Читайте також:

В Україні – 5454 нових COVID-хворих за добу, від наслідків померли 307 людей. ІНФОГРАФІКА