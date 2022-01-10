Польській прикордонниці зламали ніс під час спроби штурму кордону мігрантами з Білорусі

Польська прикордонниця була поранена під час силової спроби перетину польсько-білоруського кордону мігрантами.
Про це в понеділок, 10 січня, заявила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, повідомляє агентство PAP.
За її словами, “дуже агресивна група” кидала камінням в бік польських патрулів і засліплювала їх лазерами. Поряд також перебували люди в білоруській уніформі. Також у бік польських прикордонників кидали петарди.
“Через ці петарди була поранена наша співробітниця, її відвезли до лікарні”, – повідомила Міхальська у неділю. Пізніше прикордонницю перевезли до іншої лікарні, де провели додаткові обстеження.
“У жінки зламаний ніс”, – заявила речниця прикордонної служби у понеділок.
За минулу добу польсько-білоруський кордон загалом намагалися перетнути 49 осіб.
Нагадаємо, за 2021 рік польські прикордонники зафіксували майже 40 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Майже всі вони сталися у другій половині року.
Найбільший наплив мігрантів спостерігався у жовтні – понад 17 500, та листопаді – близько 9000. Грудень, вочевидь через настання холодів та всі заходи Польщі і Євросоюзу, став місяцем з найменшою кількістю таких спроб – близько 1700.
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