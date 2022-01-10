Польській прикордонниці зламали ніс під час спроби штурму кордону мігрантами з Білорусі

Фото: агентство PAP

Польська прикордонниця була поранена під час силової спроби перетину польсько-білоруського кордону мігрантами.

Про це в понеділок, 10 січня, заявила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, повідомляє агентство PAP.

За її словами, “дуже агресивна група” кидала камінням в бік польських патрулів і засліплювала їх лазерами. Поряд також перебували люди в білоруській уніформі. Також у бік польських прикордонників кидали петарди.

“Через ці петарди була поранена наша співробітниця, її відвезли до лікарні”, – повідомила Міхальська у неділю. Пізніше прикордонницю перевезли до іншої лікарні, де провели додаткові обстеження.

“У жінки зламаний ніс”, – заявила речниця прикордонної служби у понеділок.

За минулу добу польсько-білоруський кордон загалом намагалися перетнути 49 осіб.

Нагадаємо, за 2021 рік польські прикордонники зафіксували майже 40 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Майже всі вони сталися у другій половині року.

Найбільший наплив мігрантів спостерігався у жовтні – понад 17 500, та листопаді – близько 9000. Грудень, вочевидь через настання холодів та всі заходи Польщі і Євросоюзу, став місяцем з найменшою кількістю таких спроб – близько 1700.

Читайте також:

Польська поліція показала нове відео, як військовим заважають зупиняти мігрантів на кордоні