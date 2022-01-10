Армія РФ на українському напрямку отримає додаткові “далекобійні” САУ “Коалиция-СВ”

Ілюстративне фото

Протягом року 1-ша танкова армія Західного військового округу Російської Федерації отримає ще один дивізіон новітніх самохідних артилерійських установок 2С35 “Коалиция-СВ”.

Про це інформує ТАСС із посиланням на пресслужбу ЗВО.

Кількість запланованих до передачі САУ при цьому досягає декількох десятків одиниць.

Зараз армія держави-агресора має в своєму розпорядженні до 26 одиниць САУ “Коалиция-СВ”, із яких 18 мала отримати Таманська танкова дивізія, що входить до складу 1-шої танкової армії РФ.

Видання Defense Express зазначає з посиланням на офіційні джерела в РФ, що головна особливість САУ “Коалиция-СВ” – це дальність стрільби понад 70 кілометрів за умови застосування активно-реактивного снаряда. Однак цей параметр не підтверджено.

Кремль анонсує поставку десятків одиниць новітньої САУ, державні випробування якої завершаться не раніше, аніж на початок 2023 року.

“Водночас російські військові ще не мають остаточного рішення, як саме формувати дивізіони самохідної артилерії, що мають бути озброєні САУ 2С35 “Коалиция-СВ”, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:

На Різдво в Ростовській області вкрали із церкви дзвін на пів центнера