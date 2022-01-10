СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3704442 +1969
Летальні випадки:
97325 +86
Одужали:
3514786 +3517
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16966846 (+10332). Оновлено: 08:15 10.01.2022
Home / Світ / Росія / Армія РФ на українському напрямку отримає додаткові “далекобійні” САУ “Коалиция-СВ”

Армія РФ на українському напрямку отримає додаткові “далекобійні” САУ “Коалиция-СВ”

10/01/2022 18:30

Протягом року 1-ша танкова армія Західного військового округу Російської Федерації отримає ще один дивізіон новітніх самохідних артилерійських установок 2С35 “Коалиция-СВ”.

Про це інформує ТАСС із посиланням на пресслужбу ЗВО.

Кількість запланованих до передачі САУ при цьому досягає декількох десятків одиниць. 

Зараз армія держави-агресора має в своєму розпорядженні до 26 одиниць САУ “Коалиция-СВ”, із яких 18 мала отримати Таманська танкова дивізія, що входить до складу 1-шої танкової армії РФ.

Видання Defense Express зазначає з посиланням на офіційні джерела в РФ, що головна особливість САУ “Коалиция-СВ” – це дальність стрільби понад 70 кілометрів за умови застосування активно-реактивного снаряда. Однак цей параметр не підтверджено.

Кремль анонсує поставку десятків одиниць новітньої САУ, державні випробування якої завершаться не раніше, аніж на початок 2023 року.

“Водночас російські військові ще не мають остаточного рішення, як саме формувати дивізіони самохідної артилерії, що мають бути озброєні САУ 2С35 “Коалиция-СВ”, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:
На Різдво в Ростовській області вкрали із церкви дзвін на пів центнера

Унікальних переглядів: 82
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Черкащині судитимуть чоловіка, що ввіз в Україну із Бразилії 1 кг кокаїну в собі

У Черкаській області судитимуть громадянина Бразилії, який ввіз до України 1 кг наркотиків у власному організмі. Про це в понеділок, 10 січня, інформує пресслужба офісу генпрокурора. Черкаська обласна прокуратура...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse