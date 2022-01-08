На Харківщині ховають ветерана батальйону “Айдар” Євгена Городнічука, пораненого в боях за Луганськ

У суботу, 8 січня, в місті Лозова на Харківщині ховають 35-річного ветерана батальйону “Айдар” Євгена Городничука, позивний “Гриць”, який був важко поранений у боях під Луганськом 2014 року.

Він помер 6 січня від раптової зупинки серця.

Причину смерті Городничука назвав колишній народний депутат Ігор Лапін “Зола”, який був командиром штурмової роти “Айдару”, де воював Гриць.

“Отже, щодо смерті нашого “Гриця”. Причина – не витримало серце. Воно зупинилося”, – розповів Лапін.

Біографічна довідка

Євген Городнічук народився 12 травня 1986 року в Лозовій. Працював помічником машиніста тепловоза на залізниці. Був в.о голови міської організації ВО “Свобода”, членом історичного клубу “Холодний Яр”.

Учасник Революції Гідності. Учасник АТО, доброволець 2-ї роти батальйону “Айдар”. Звільняв Лутугине.

5 серпня 2014 року в бою на Вергунському роз’їзді в передмісті Луганська отримав осколкове поранення у хребет і ногу. Після цього переніс кілька операцій, отримав 2-гу групу інвалідності. Тривалий час лікувався в Луцьку.

Вийшов на роботу, але навколо гвинтів, вставлених під час операції у хребет, почалися резорбція кісткової тканини й омертвіння навколишніх тканин. Виник остеомієліт з ускладненнями, ветерана постійно турбували гнійні виділення. Він постійно проходив реабілітацію.

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