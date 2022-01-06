У районі ООС від інфаркту помер воїн 17 отбр Юрій Лисенко

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У районі проведення операції Об’єднаних сил помер військовий 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка Юрій Лисенко. Про це у фейсбуці повідомила депутатка Криворізької міської ради й волонтерка Вікторія Третяк. Зазначається, що 39-річний військовий помер від ішемічної хвороби серця. “На превеликий жаль, наш криворізький військовослужбовець 17-ї танкової бригади Лисенко Юрій Анатолійович, 13 квітня 1982 року народження, помер у зоні ООС від гострого інфаркту міокарда 1 січня 2022 року”, – йдеться в повідомленні. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець