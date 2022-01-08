ДПСУ завернула з України російського актора, який знімався в Криму

Прикордонники в “Борисполі” не пустили до України російського актора театру і кіно, який раніше незаконно в’їжджав в окупований Крим.

Про це 8 січня повідомила пресслужба ДПСУ.

“34-річний громадянин РФ прибув учора в Бориспіль авіарейсом зі Стамбула.

Під час проведення необхідних заходів контролю прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» встановили, що росіянин, який є актором театру і кіно, порушував порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму. Там він приймав участь у зйомках російського серіалу.

В ході бесіди іноземець усіляко відхрещувався та заперечував перебування на тимчасово окупованому півострові. Громадянин РФ також зазначив, що прямував в Україну на зйомки”, – розповіли в Держприкордонслужбі.

За порушення норм українського законодавства прикордонники не пропустили чоловіка в Україну. Крім того, він отримав заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки.

“Чоловік повернеться назад зворотним рейсом”, – додали в ДПСУ.

За даними “Української правди”, видворений актор – Вячеслав Чепурченко. Він брав участь у зйомках серіалу “Гурзуф”, в’їхавши в окупований Крим із території РФ.

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