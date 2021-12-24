За зйомки в Криму: ДПСУ не пустила в Україну акторку з РФ

Аліса Шитікова (праворуч)

Прикордонники не пустили в Україну російську акторку Алісу Шитікову, яка незаконно відвідувала окупований РФ Крим, та заборонили їй в’їзд на 3 роки.

Як інформує Державна прикордонна служба, 24 грудня, росіянка прилетіла в “Бориспіль” рейсом з Абу-Дабі.

Охоронці кордону з’ясували, що восени 2017 року жінка відвідувала АР Крим з метою зйомок в серіалі “Улётный экипаж” для телеканалу СТС. Щоб потрапити на тимчасово окуповану територію АР Крим, громадянка РФ скористалася авіасполученням “Санкт-Петербург–Сімферополь”.

“Враховуючи всі обставини, прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” відмовили громадянці РФ у пропуску через державний кордон та заборонили в‘їзд в Україну терміном на 3 роки”, – зазначили в ДПСУ.

За даними “Української правди“, відмову у в’їзді отримала 31-річна Аліса Шитікова.

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