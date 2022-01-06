СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3689291 +6632
Летальні випадки:
96896 +187
Одужали:
3500941 +9148
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16898750 (+32812). Оновлено: 08:17 06.01.2022
Home / Україна / Межа закону / На Запоріжжі 7 років тюрми отримав агент бойовиків, що хотів підпалити храм УПЦ МП

На Запоріжжі 7 років тюрми отримав агент бойовиків, що хотів підпалити храм УПЦ МП

06/01/2022 13:20

На Запоріжжі громадянин, який у 2019 році намагався підпалити храм Російської церкви в Україні (так звана УПЦ МП), отримав 7 років ув’язнення.

Про це в четвер, 6 січня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

Зловмисник діяв за завданням і чіткою координацією “спецслужб” так званої “ДНР”. Його метою була дестабілізація ситуації у регіоні на релігійній основі.

Під час слідства встановлено, що бойовики терористичної організації “ДНР” напередодні надання Томосу Православній церкві України намагалися спровокувати конфлікт на релігійному ґрунті.

Тому псевдоспецслужба терористів підшукала мешканця Запоріжжя, який за 30 тисяч гривень погодився вчинити злочин – організувати підпал храму Апостола Івана Богослова, що належить Російській православній церкві в Україні (так званій УПЦ МП).

“Однією з ключових вимог було розповсюдження у ЗМІ відео пожежі, яка би мала трактуватися як напад на місцеву церковну громаду УПЦ МП з боку вірян новоствореної Православної церкви України”, – йдеться в повідомленні.

Організатор злочину та його спільники були затримані співробітниками СБУ “на гарячому” під час спроби підпалу храму.

Суд визнав винним організатора підпалу за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення), ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на організацію вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України і виніс вирок – сім років позбавлення волі. Він уже набув законної сили.

Читайте також:
У Житомирі горіла будівля єпархіального управління УПЦ МП. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 33
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Україна і ЄС домовилися про проведення засідання Ради асоціації

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль домовився з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем про проведення у квітні засідання Ради асоціації Україна-Євросоюз. Як передає “Новинарня“, про...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse