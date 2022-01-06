На Запоріжжі 7 років тюрми отримав агент бойовиків, що хотів підпалити храм УПЦ МП

На Запоріжжі громадянин, який у 2019 році намагався підпалити храм Російської церкви в Україні (так звана УПЦ МП), отримав 7 років ув’язнення.

Про це в четвер, 6 січня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

Зловмисник діяв за завданням і чіткою координацією “спецслужб” так званої “ДНР”. Його метою була дестабілізація ситуації у регіоні на релігійній основі.

Під час слідства встановлено, що бойовики терористичної організації “ДНР” напередодні надання Томосу Православній церкві України намагалися спровокувати конфлікт на релігійному ґрунті.

Тому псевдоспецслужба терористів підшукала мешканця Запоріжжя, який за 30 тисяч гривень погодився вчинити злочин – організувати підпал храму Апостола Івана Богослова, що належить Російській православній церкві в Україні (так званій УПЦ МП).

“Однією з ключових вимог було розповсюдження у ЗМІ відео пожежі, яка би мала трактуватися як напад на місцеву церковну громаду УПЦ МП з боку вірян новоствореної Православної церкви України”, – йдеться в повідомленні.

Організатор злочину та його спільники були затримані співробітниками СБУ “на гарячому” під час спроби підпалу храму.

Суд визнав винним організатора підпалу за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення), ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на організацію вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України і виніс вирок – сім років позбавлення волі. Він уже набув законної сили.

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