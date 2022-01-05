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Залужний відзначив найкращих воїнів бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. ФОТО

05/01/2022 12:21

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний під час робочого візиту відвідав підрозділи в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про це в середу, 5 січня, інформує пресслужба окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Так, офіцери управління підрозділів 57-ї омпбр продемонстрували головнокомандувачу новаторські рішення, які дають змогу покращити бойову роботу підрозділів. Гнучкий підхід та зворотний зв’язок з усіма керівними ланками підрозділів забезпечують об’єктивність отриманої інформації, її оброблення та ухвалення відповідних рішень.

“Єдність Збройних сил України – запорука їхньої могутності та незламності. В умовах війни з Росією сформувалося новітнє українське військо, вищий керівний склад якого загартовувався на полі бою, в боротьбі за незалежність своєї держави”, – йдеться в повідомленні.

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Також генерал-лейтенант Валерій Залужний привітав особовий склад бригади з зимовими святами та нагородив найкращих воїнів відзнаками за досягнення у військовій службі.

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