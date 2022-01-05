Залужний відзначив найкращих воїнів бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. ФОТО

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний під час робочого візиту відвідав підрозділи в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Про це в середу, 5 січня, інформує пресслужба окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.
Так, офіцери управління підрозділів 57-ї омпбр продемонстрували головнокомандувачу новаторські рішення, які дають змогу покращити бойову роботу підрозділів. Гнучкий підхід та зворотний зв’язок з усіма керівними ланками підрозділів забезпечують об’єктивність отриманої інформації, її оброблення та ухвалення відповідних рішень.
“Єдність Збройних сил України – запорука їхньої могутності та незламності. В умовах війни з Росією сформувалося новітнє українське військо, вищий керівний склад якого загартовувався на полі бою, в боротьбі за незалежність своєї держави”, – йдеться в повідомленні.
Також генерал-лейтенант Валерій Залужний привітав особовий склад бригади з зимовими святами та нагородив найкращих воїнів відзнаками за досягнення у військовій службі.
Читайте також:
Що не так із новою системою нагород, запровадженою головнокомандувачем ЗСУ, – Гайдукевич
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!