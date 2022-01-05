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В окупованому Луганську помер легендарний футболіст “Зорі” Анатолій Куксов, який тренував збірну “ЛНР”

05/01/2022 11:36

В окупованому Луганську на 73-му році життя помер чемпіон Радянського Союзу в складі “Зорі”, бронзовий призер Олімпійських ігор-1972, футболіст і тренер Анатолій Куксов.

Про це повідомила пресслужба клубу “Зоря Луганськ”, який після 2014 року базується в Запоріжжі.

“Анатолій Якович присвятив клубу майже все своє футбольне життя. Після закінчення кар’єри гравця, свого часу був тренером нашої команди. Пізніше працював в системі луганської “Зорі” у сфері дитячо-юнацького футболу. “Зоря” висловлює співчуття рідним та близьким Анатолія Яковича”, – йдеться в повідомленні.

Анатолій Куксов – легенда футбольної команди “Зоря”. Він провів усю свою професійну кар’єру в складі луганського (на той час – ворошиловградського) клубу, з яким у 1972 році виграв чемпіонат СРСР. У тому ж році вже зі збірною СРСР здобув бронзові медалі Олімпійських ігор у Мюнхені.

Нападник Куксов утримує рекорд “Зорі” за кількістю зіграних матчів – 570 (97 голів).

Однак його тренерська кар’єра не була настільки ж яскравою. Куксов тренував “Зорю”, запорізький “Металург” та низку команд Луганщини.

Після окупації регіону залишився на підконтрольній російським бойовикам території. У 2015 році колаборант Куксов тренував так звану “збірну “ЛНР”, яка під його керівництвом провела один матч.

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