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Хомчак очолив робочу групу з планування оборонного бюджету

05/01/2022 14:59

Рада національної безпеки і оборони підготує пропозиції щодо фінансування сектору безпеки і оборони для Бюджетної декларації на 2023-2025 роки та проєкту держбюджету на 2023 рік.

Очолив міжвідомчу робочу групу, згідно з підписаним у середу, 5 грудня, розпорядженням секретаря РНБО Олексія Данілова, його перший заступник – генерал-полковник Руслан Хомчак, пише видання Ukrainian Military Pages.

До складу робочої групи увійшли представники всіх суб’єктів сектору безпеки і оборони України, офісу Президента України, Міністерства фінансів України та Апарату РНБО України.

За результатами роботи групи на розгляд Секретареві РНБО України мають бути подані матеріали до засідань Ради із зазначених питань в установлені законодавством строки.

Нагадаємо, що попередня Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, схвалена постановою Уряду від 31 травня 2021 року № 548, урізала оборонні витрати на 2022 рік до 271 млрд з 449 млрд, які були передбачені Указом Президента від 25 квітня 2019 року №167, що увів у дію рішення РНБО “Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2020-2022 роки за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України”

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