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“А Україна готова стати Заходом для Казахстану?”

05/01/2022 23:26

Євген Глібовицький
керівник компанії pro.mova, громадський діяч, експерт Несторівської групи

Казахстан. Риторичне питання (FB)

– Роза Искаковна у меня для Вас сложный вопрос!
– Да, Евген, спрашивайте!
– Скажите, почему вы, кыргызы, такие пророссийские? Ну неужели вам не понятно, что из себя представляет современная Россия?
– Дорогой Евген, это все ваша украинская оптика! Вы привыкли к тому, что у вас есть выбор между Западом и Востоком, и вы эту оптику пытаетесь применять даже там, где она неприменима. Украина между Европейским союзом и Россией. А Кыргызстан в совершенно другой реальности, рядом с Китаем и Россией. И почти вся западная культура, технологии и т д к нам приходят через Москву. Вам может трудно это понять, но на протяжении многих лет Россия для нас – это Запад.

***

Ця розмова за чаєм з колишньою президенткою Киргизстану Розою Отунбаєвою відбулася десь років десять тому, коли я ще час від часу працював у Бішкеку. Її цитата про те, що три революції в Киргизстані не тотожні українським. Обставини, умови розвитку сусіднього Казахстану не порівнювані з українськими. Центрально-Східна Європа живе в іншому дискурсі і за іншими правилами, ніж Середня, як казали вчора, а сьогодні Центральна Азія.

Не кожне повстання проти пострадянського автократа – це крок у демократію, у західний вектор розвитку чи, власне, у розвиток, взагалі.

Це злам непідзвітної, негнучкої, а тому більш ламкої системи, в якій люди почуваються позбавленими сенсу, не мають досвіду суспільних перетворень знизу і, аби вирватися, готові йти на відчайдушні кроки.

А Україна мусить колись сформувати свою східну політику і починати ставати Заходом для Сходу. Збереження незалежності держав регіону, їхня спроможність бути сталими в своєму розвитку і відпірними проти імперських амбіцій Кремля тощо – це також наш безпековий інтерес.

***

Скажите, Евген, а Украина готова стать [для нас] Западом? – спитала вона.

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