Під час акції протесту в Чилі на поліцейських випустили бджіл. ВІДЕО

У Чилі поліцейські намагалися розігнати мітинг пасічників перед президентським палацом у Сантьяго, проте їх покусали бджоли.

Пасічники взяли з собою 60 вуликів, у яких було 10 тисяч бджіл. Комахи вжалили сімох поліцейських, їх госпіталізували.

Четверо бджолярів після пікету були затримані.

У країні через тривалу посуху дуже постраждало бджільництво. Бджолярі вимагали від влади підтримки галузі: зокрема, підвищення ціни на мед або надання субсидій. Вони попросили про зустріч із президентом.

Представник міністерства сільського господарства в регіоні Сантьяго сказав, що уряд стурбований впливом посухи на бджіл. За його словами, вони вже надають допомогу 20 громадам, які мають серйозний дефіцит води.

