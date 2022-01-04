Росія хоче зірвати візит Папи Римського до України, – посол у Ватикані

Фото: Радіо Ватикан

Папа Римський Франциск планує візит до України, але російська дипломатія робить усе, аби цього не відбулося.

Про це в інтерв’ю “Главкому” розповів посол України у Ватикані Андрій Юраш.

“Папа приїжджатиме задля миру, приїжджатиме до своєї пастви, до суспільства, яке зболене горем і трагедією війни”, – сказав Андрій Юраш.

Водночас він висловив припущення, що Папа Римський навряд чи втручатиметься у внутрішньоправославну ситуацію в Україні.

“Розуміючи усю складність стосунків усередині православного середовища, він не буде на цьому робити спеціального акценту, усвідомлюючи складові, які визначають внутрішню українську ситуацію. Він захоче створити молитовну атмосферу, яка вирішить питання миру і діалогу, комунікації усіх з усіма, у тому числі всіма релігійними спільнотами, задля досягнення миру”, – сказав Юраш.

Крім того, посол повідомив, що Україна готова досить оперативно зустрічати Папу, але наразі ніхто не знає конкретної дати візиту, адже це предмет узгоджень.

“Очевидне наше бажання бачити його в Україні у 2022 році. Будемо докладати усіх зусиль, щоб зробити його візит у найближчій перспективі. Папа неодноразово в рамках неформальних комунікацій висловлював бажання побувати в Україні. Він нещодавно був у Словаччині, Угорщині, Греції, на Кіпрі. Тобто у державах, які географічно, або в інший, духовний, спосіб є близькими до України. Це також створює своєрідний дуже позитивний клімат”, – зауважив Юраш.

Посол звернув увагу, що російська дипломатія – і церковна, і світська – дуже потужно працює у ватиканському напрямку – “робить усе, щоб цього візиту (Папи в Україну – ред.) не було”.

“Буквально нещодавно прозвучали меседжі від глави Відділу зовнішніх церковних зносин Російської православної церкви (РПЦ) митрополита Іларіона (Алфеєва). На його думку, візит Папи до України є малоймовірним. Насправді цим він видає бажане за дійсне, так би мовити, моделює ситуацію”, – сказав Юраш та додав, що подібним чином висловлюється посол Росії у Ватикані.

“Але глобальні речі не можуть бути детерміновані якимось одним моментом, однією заявою, одним бажанням чи спонуканням. Завжди домінує комплексний вимір. Ми маємо справу з питаннями, у яких надскладна внутрішня структура”, – сказав Андрій Юраш.

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