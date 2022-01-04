14 тисячам сім’ям на лінії зіткнення надали можливість оформити субсидії через вимушене надмірне споживання електроенергії

Унаслідок російської збройної агресії деякі населені пункти, розташовані на лінії зіткнення на підконтрольній уряду України території, залишилися без централізованого тепло- чи газопостачання. Мешканці цих будинків і гуртожитків не мали іншого виходу, як забезпечувати тепло в помешканнях, використовуючи електрообігрівачі. Деякі помешкання власники перевели на електричне опалення. Для приготування їжі часто використовували електроплити замість газових. Але виникла інша проблема. Різко зросли обсяги споживання електроенергії, і людям почали приходити платіжки з шаленими сумами за використану електрику. І далеко не всі мали змогу отримувати субсидії-компенсації.

Донедавна постанова Кабміну від 01.02.2021 № 64 “Питання надання компенсацій деяким категоріям споживачів електричної енергії” компенсувала оплату електроенергії, спожитої у І кварталі 2021-го через скасування окремих знижених тарифів деяким категоріям споживачів (окрім отримувачів житлової субсидії). Зокрема населенню, яке проживає в негазифікованих багатоквартирних будинках і в яких відсутнє або не функціонує система централізованого теплопостачання й станом на 31 грудня 2020 року мало право на знижений тариф (0.90 грн з ПДВ за 1 кВт*год). Тобто люди, які опалюють помешкання електрикою, могли купувати енергію за пільговою ціною, зокрема і в населених пунктах на лінії зіткнення.

Середнє споживання електроенергії в опалювальний період однією сім’єю, яка мешкає в таких будинках, з урахуванням використання електроенергії для обігріву квартир становить від 2 тис. кВт*год до 3,7 тис. кВт*год на місяць. Якщо говорити про фінансове вираження такого формату генерації тепла, то в опалювальний сезон 2020-2021 років щомісяця на оплату послуг електропостачання такі мешканці витрачали від 2 тис. до 3,3 тис. гривень.

Утім, є важливий нюанс. Якщо переобладнання квартири (будинку) під такий тип енергоспоживання зафіксовано у відповідному акті, тоді власник може користатися субсидією з оплати електрики. Якщо ж помешкання офіційно не переобладнано у вказаний спосіб, то доступу до субсидій його власник немає.

Водночас постановою Уряду від 11 серпня 2021 р. № 859 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 року № 483 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” такий знижений тариф населенню, яке проживає в приватних і багатоквартирних будинках та гуртожитках, не газифікованих природним газом і в яких відсутнє або не функціонує система централізованого теплопостачання (зокрема, на селі), не передбачений. Це призвело до зростання оплати за використану електроенергію в опалювальний сезон 2021-2022 років від 3360 до 6216 гривень щомісяця.

Для кращої наочності скажемо, що залежно від опалювальної площі, це становить 50% від середньої зарплати в регіоні (Донецька область – 14 848 гривень на місяць, Луганська область – 11 811 гривень). У такій скрутній життєвій ситуації опинилося майже 14,2 тис. сімей, а з них лише близько 9% мають право на отримання житлової субсидії на оплату електроенергії, використаної для обігріву приміщень.

Означена ситуація мала місце в смт Зайцеве, містах Мар’їнка, Красногорівка, Гірник, Новогродівка на Донеччині, в селі Трьохізбенка на Луганщині.

Однозначно, подібне зростання платежів за використану електрику значно погіршить і без того складне економічне становище тисяч українських громадян, які мешкають на лінії зіткнення, а декого зажене в справжню життєву скруту.

До Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зверталося чимало жителів Донецької області, які просили знайти нормативний вихід у цій ситуації, допомогти впоратися з енергетичним викликом.

Кілька місяців у відомстві тривала робота з пошуку шляхів унормування системи компенсацій споживачам, яких російська агресія змусила боротися за виживання на побутовому рівні. Було б несправедливо, аби вони за цю боротьбу ще й сплачували настільки величезну фінансову ціну.

Зрештою, зазначають у Мінреінтеграції, напередодні старту опалювального сезону під патронатом Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук вдалося внести зміни в порядок надання субсидій на комунальні послуги. І мешканці населених пунктів, які знаходяться на лінії розмежування та вимушено організовували свою побутову сферу на базі споживання електроенергії, отримали право на пільгову оплату.

“Ініціатива вже працює, люди почали оформлювати житлові субсидії на спожиту електричну енергію, яка використовується для обігріву. Так крок за кроком держава вертатиме тимчасово окуповані території, віру в перспективу розвитку та відчуття захищеності як від збройної агресії, так і від конкретних економічних проблем і негараздів”, – прокоментували в міністерстві.

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