В ОК “Північ” назвали найкращий батальйон 2021 року

За підсумками 2021 року найкращим серед окремих батальйонів Оперативного командування “Північ” визнано 54-й окремий розвідувальний батальйон імені Михайла Тиші.

Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“Нещодавно в управлінні ОК «Північ» Сухопутних військ ЗС України підбили підсумки діяльності за 2021 рік. Начальники управлінь та служб оперативного командування відзвітували про результати роботи, а командувач військ оперативного об’єднання визначив завдання на 2022 рік.

Наприкінці заходу командувач ОК «Північ» відзначив кращі військові частини оперативного командування за підсумками 2021 року.

Серед окремих батальйонів оперативного командування «Північ» кращим визнано 54-й окремий розвідувальний батальйон імені Михайла Тиші, командиру якого було вручено цінний подарунок”, – зазначається в повідомленні.

Як писала “Новинарня“, у День Незалежності України, 24 серпня 2021 року, президент Володимир Зеленський підписав указ про надання 54-му окремому розвідувальному батальйону Сухопутних військ ЗСУ почесного найменування “імені гетьмана Михайла Тиші”.

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