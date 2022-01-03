“Останній український журналіст” Цимбалюк виїхав з РФ після виклику на допит

Роман Цимбалюк

Український журналіст Роман Цимбалюк, який понад десять років працював у Москві власним кореспондентом інформаційної агенції УНІАН, виїхав з Росії після виклику на допит в місцеву прокуратуру.

Про це він сам розповів в інтерв’ю “Громадському”.

Раніше про те, що Цимбалюк залишив територію РФ, повідомляли деякі його російські друзі, зокрема авіаційний експерт Вадим Лукашевич. Проте сам журналіст тоді не коментував цю інформацію.

“Я виїхав із Російської Федерації, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе проявила. І зараз нібито вони кажуть, що відкликали виклик на допит, але це не означає, що його не буде знову”, – зазначив Цимбалюк.

Він додав, що протягом останніх двох місяців фактично “всі топові фігури” “російських інформаційних військ” пророкували йому проблеми.

Водночас журналіст наголошує, що поки невідомо, чи є справа взагалі. За словами Цимбалюка, він та його адвокат серйозно ставляться до таких викликів і публікацій у російських провладних ЗМІ, оскільки є загроза оголошення його в розшук Інтерполу.

“Те, що цькування на мою адресу відбувається впродовж багатьох років, мене ніяк не зачіпало й не руйнувало мій внутрішній світ. Але останнім часом вони почали публікувати у ЗМІ відповідні документи: різноманітні заяви, звернення депутатів до слідчого комітету, до поліції.

Апогеєм цього стала публікація в ЗМІ про виклик мене на допит. Замість мене прийшов мій адвокат [Микола Полозов], а прокурори чомусь на цю «стрілку» не прийшли. Хтось у сусідньому кабінеті сказав , що вони відкликали повістку. Так воно чи не так? Наразі дуже мало інформації”, – зазначив Цимбалюк.

Він також запевнив, що назад до Росії “не поспішатиме”.

“Тому що не хочу ставати заручником Кремля і чекати, поки мене обміняють. У нас і так там багато людей, яких треба витягнути”, — зауважив журналіст.

На запитання, чому переслідування проти нього почалися саме зараз, після багатьох років роботи в Москві, Цимбалюк відповів:

“Усе дуже просто. Росія сама собою змінюється. Якщо раніше їм була необхідна ця ілюзія російської демократії, то зараз така потреба відпала”.

На сайті УНІАН вказано, що Роман Цимбалюк — останній український журналіст, якого акредитували при МЗС Росії на постійній основі.

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