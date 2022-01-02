ЗСУ назвали число знищених за рік окупантів

Протягом 2021 року були ліквідовані та померли 318 військовослужбовців окупаційних військ РФ на Донбасі.
Як передає “Новинарня“, про це повідомив офіцер Командування об’єднаних сил ЗСУ Сергій Нещадим.
За цією ж статистикою, поранень зазнали 436 бойовиків.
У грудні 2021 року, за інформацією з КОС, серед бойовиків було 19 “двохсотих”, а санітарні втрати (поранені) становили 25 осіб.
Втрати орків з 01.01.21 по 31.12.21 склали 754 особи:
Безповоротні(200)– 318, з них бойові 10, небойові 308.
Санітарні(300)– 436, з них бойові 8. ОВТ – 14 од.
Втрати з 01.12.21 по 31.12.21 – 44 особи, небойові:
Безповоротні(200)– 19
Санітарні (300) – 25,
ОВТ– 1 од.#200_бригада pic.twitter.com/jQPp0oMt4Y
— Сергей Нещадим (@nevedimka123) January 1, 2022
За даними “Новинарні“, бойові безповоротні втрати ЗСУ на Донбасі у 2021 році становили 79 осіб.
Читайте також:
На запит “Новинарні”: Генштаб оприлюднив статистику бойових втрат 2021 року
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!