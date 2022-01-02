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ЗСУ назвали число знищених за рік окупантів

02/01/2022 14:05

Протягом 2021 року були ліквідовані та померли 318 військовослужбовців окупаційних військ РФ на Донбасі.

Як передає “Новинарня“, про це повідомив офіцер Командування об’єднаних сил ЗСУ Сергій Нещадим.

За цією ж статистикою, поранень зазнали 436 бойовиків.

У грудні 2021 року, за інформацією з КОС, серед бойовиків було 19 “двохсотих”, а санітарні втрати (поранені) становили 25 осіб.

За данимиНовинарні“, бойові безповоротні втрати ЗСУ на Донбасі у 2021 році становили 79 осіб.

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