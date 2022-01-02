У Донецьку обвалився готель “Європа”. ФОТО

В окупованому РФ Донецьку обвалився навіс на вході в готель “Європа”.
Про це в неділю, 2 січня, повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах та регіональні ЗМІ.
Здогадно, причиною руйнування козирка стала велика кількість снігу на ньому та поганий технічний стан будівлі, що поруч із БК ім. Куйбишева.
“Готель не працює з 2014 року, бо після приходу Росії готелі в Донецьку більше не потрібні. Усе розвалюється і занепадає у колись заможному місті”, – коментує блогер Денис Казанський.
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