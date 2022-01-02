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Головний санлікар розповів про третю дозу вакцини: як продовжиться сертифікат у “Дії” та чи зможуть отримати всі охочі

02/01/2022 13:07

У середині січня в Україні реалізують рішення, як будуть продовжені “ковідні” сертифікати в застосунку “Дія” після третьої дози вакцини. Їх планують перевипустити.

Про це заявив головний санлікар України Ігор Кузін інтерв’ю “Суспільному“.

За його словами, зараз це опрацьовується технічно.

“Найімовірніше, з 15 січня буде фінальна модель, як будуть продовжені сертифікати в “Дії”. Технічна можливість є: термін дії буде продовжено шляхом перевипуску сертифіката”, – сказав Кузін.

За його словами, додаткова доза не призводить до продовження терміну дії сертифіката про вакцинацію. Людина, яка фактично отримала три дози, має рівень імунного захисту такий, як у звичайної здорової людини після двох доз щеплення.

Щоб отримати її, людина має звернутися до свого профільного лікуючого лікаря: онколога, інфекціоніста, отримати направлення в будь-якій формі, навіть поради, і після цього звернутися до пункту щеплення. Рекомендуються мНРК-вакцини, тобто або Pfizer або Moderna.

З іншого боку, бустерна доза допомагає поновити як захисний титр антитіл, так і забезпечити більш ефективний захист. Отримання такої дози вакцини призводить до продовження терміну дії сертифіката на 270 днів.

Наразі вона рекомендована для введення медичним працівникам та працівникам будинків інтернатного типу після шести місяців завершення базового курсу щеплення.

Станом на зараз бустерну дозу отримали понад 3600 людей.

“Уже є рішення Національної технічної групи експертів про рекомендацію дозволити проводити бустерні дози для людей віком від 60 років і більше. Це рішення найближчим часом також набуде чинності. Також ми очікуємо рішення НТГЕІ, яке буде проводитися 5 січня, де буде розглядатися питання про універсальний доступ до бустерної дози всіх охочих“, – сказав Кузін.

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Україна

Головний санлікар розповів про третю дозу вакцини: як продовжиться сертифікат у “Дії” та чи зможуть отримати всі охочі

У середині січня в Україні реалізують рішення, як будуть продовжені “ковідні” сертифікати в застосунку “Дія” після третьої дози вакцини. Їх планують перевипустити. Про це заявив головний санлікар України Ігор...

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