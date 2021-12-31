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У Білгород-Дністровському перейменували вулицю Московську

31/12/2021 13:40

На засіданні виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради ухвалено рішення перейменувати вулицю Московську.

Засідання виконкому відбулося 29 грудня, пише “Історична правда”.

Відтак, вулиця Московська носитиме ім’я Сергія Файнблата.

Сергій Файнблат з квітня 1962 року обіймав посаду головного лікаря Білгород-дністровської районної лікарні, яку очолював протягом 16 років.

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