У Білгород-Дністровському перейменували вулицю Московську

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На засіданні виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради ухвалено рішення перейменувати вулицю Московську.
Засідання виконкому відбулося 29 грудня, пише “Історична правда”.
Відтак, вулиця Московська носитиме ім’я Сергія Файнблата.
Сергій Файнблат з квітня 1962 року обіймав посаду головного лікаря Білгород-дністровської районної лікарні, яку очолював протягом 16 років.
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