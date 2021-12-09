СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3532357 +12376
Летальні випадки:
89901 +465
Одужали:
3133970 +24547
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16199355 (+39023). Оновлено: 08:25 09.12.2021
Home / Україна / Херсон не буде перейменовувати вулицю Московську

Херсон не буде перейменовувати вулицю Московську

09/12/2021 14:52

Жителі Херсона не погодилися на перейменування вулиці Московської на родини Фальц-Фейнів – великих землевласників колишньої Таврійської губернії.

Про це повідомила Херсонська міська рада в середу, 8 грудня.

За повідомленням, напередодні під головуванням в.о. заступника міського голови Сергія Циганка відбулося засідання комісії з перейменування, на якому розглядали зміну назви вулиці Московської.

Громадські обговорення щодо перейменування вулиці Московської відбулися ще у кінці вересня, повідомили у міській раді.

“Згідно з протоколом, участь в обговоренні взяли 65 осіб, з яких 13 ініціативу підтримали, 22 херсонця висловилися проти. Після проведення обговорення, ще до 8 листопада херсонці могли надіслати власні пропозиції щодо цього питання. За цей час на ім’я міського голови Ігоря Колихаєва та комісії надійшло вісім листів, сім з яких – від громадських організацій із підтримкою перейменування та одне колективне звернення від мешканців вулиці Московської, які виступили проти”, – йдеться в повідомленні.

За даними міської ради, загалом участь у громадському обговоренні та наданні пропозицій взяли 363 херсонці, з яких 120 виступили «за», 213 – «проти» і 30 осіб утримались.

“Тому вулиця Московська поки що залишається зі старою назвою. Але містяни мають право знову ініціювати процес перейменування”, – кажуть у міській раді.

Фрідріх Фальц-Фейн у 1883 заснувала заповідник “Асканія-Нова”. Нині біосферний заповідник імені Ф. Фальц-Фейна – найстаріший степовий резерват світу. «Асканія» – одне з 7 природних чудес України, а також входить у сотню найвідоміших заповідних територій планети, є найбільшим у Європі заповідним степом.

Читайте також:
На Харківщині відмовилися перейменовувати вулицю Московську на честь загиблого на фронті військового

Унікальних переглядів: 25
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Херсон не буде перейменовувати вулицю Московську

Жителі Херсона не погодилися на перейменування вулиці Московської на родини Фальц-Фейнів – великих землевласників колишньої Таврійської губернії. Про це повідомила Херсонська міська рада в середу, 8 грудня. За повідомленням,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse