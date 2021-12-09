Херсон не буде перейменовувати вулицю Московську

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Жителі Херсона не погодилися на перейменування вулиці Московської на родини Фальц-Фейнів – великих землевласників колишньої Таврійської губернії.

Про це повідомила Херсонська міська рада в середу, 8 грудня.

За повідомленням, напередодні під головуванням в.о. заступника міського голови Сергія Циганка відбулося засідання комісії з перейменування, на якому розглядали зміну назви вулиці Московської.

Громадські обговорення щодо перейменування вулиці Московської відбулися ще у кінці вересня, повідомили у міській раді.

“Згідно з протоколом, участь в обговоренні взяли 65 осіб, з яких 13 ініціативу підтримали, 22 херсонця висловилися проти. Після проведення обговорення, ще до 8 листопада херсонці могли надіслати власні пропозиції щодо цього питання. За цей час на ім’я міського голови Ігоря Колихаєва та комісії надійшло вісім листів, сім з яких – від громадських організацій із підтримкою перейменування та одне колективне звернення від мешканців вулиці Московської, які виступили проти”, – йдеться в повідомленні.

За даними міської ради, загалом участь у громадському обговоренні та наданні пропозицій взяли 363 херсонці, з яких 120 виступили «за», 213 – «проти» і 30 осіб утримались.

“Тому вулиця Московська поки що залишається зі старою назвою. Але містяни мають право знову ініціювати процес перейменування”, – кажуть у міській раді.

Фрідріх Фальц-Фейн у 1883 заснувала заповідник “Асканія-Нова”. Нині біосферний заповідник імені Ф. Фальц-Фейна – найстаріший степовий резерват світу. «Асканія» – одне з 7 природних чудес України, а також входить у сотню найвідоміших заповідних територій планети, є найбільшим у Європі заповідним степом.

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