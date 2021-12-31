“Слуга народу” хоче змінити назву партії, але в офіційних коментарях це заперечують, – ЗМІ

Ілюстративне фото. З'їзд партії "Слуга народу", 13 березня 2021 року. Фото: Укрінформ

У пропрезидентській партії “Слуга народу” три місяці ведуться розмови про перейменування через падіння рейтингів та скандали довкола членів партії.

Про це в п’ятницю, 31 грудня, розповіли кілька співрозмовників “Української правди” в партії.

“Багато зашкварів, рейтинги падають і потрібно негатив якось перебити. Зміна назви – буде цілком логічним кроком, але кінцевого рішення ще не прийнято”, – сказав співрозмовник журналістів.

За словами джерел, у пропрезидентській партії уже 3 місяці ведуться розмови про перейменування “Слуги народу”:

“Особливо на фоні падіння рейтингу”.

На питання, які варіанти можливі, відповідають: ”будь-що із прізвищем Зеленський”.

Співрозмовники журналістів зазначають, якщо до виборів з рейтингами “Слуги народу” нічого не змінюватиметься, то шанси на зміну назви будуть зростати.

Остаточного рішення про перейменування немає, офіційно ніхто в партії і депутатам про це не говорив.

Речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук у коментарі “Українській правді” заявила, що питання про перейменування в партії не обговорювалося жодного разу.

“Це уже не перший раз, коли джерела з сумнівною репутацією поширюють дезінформацію про нас і нашу команду. Якби ми кожного разу це коментували, то наша робота полягали би в тому, що ми з ранку і до ночі лише спростовували б чергові “інсайти”, – сказала Палійчук.

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