“Слуга народу” хоче змінити назву партії, але в офіційних коментарях це заперечують, – ЗМІ

У пропрезидентській партії “Слуга народу” три місяці ведуться розмови про перейменування через падіння рейтингів та скандали довкола членів партії.
Про це в п’ятницю, 31 грудня, розповіли кілька співрозмовників “Української правди” в партії.
“Багато зашкварів, рейтинги падають і потрібно негатив якось перебити. Зміна назви – буде цілком логічним кроком, але кінцевого рішення ще не прийнято”, – сказав співрозмовник журналістів.
За словами джерел, у пропрезидентській партії уже 3 місяці ведуться розмови про перейменування “Слуги народу”:
“Особливо на фоні падіння рейтингу”.
На питання, які варіанти можливі, відповідають: ”будь-що із прізвищем Зеленський”.
Співрозмовники журналістів зазначають, якщо до виборів з рейтингами “Слуги народу” нічого не змінюватиметься, то шанси на зміну назви будуть зростати.
Остаточного рішення про перейменування немає, офіційно ніхто в партії і депутатам про це не говорив.
Речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук у коментарі “Українській правді” заявила, що питання про перейменування в партії не обговорювалося жодного разу.
“Це уже не перший раз, коли джерела з сумнівною репутацією поширюють дезінформацію про нас і нашу команду. Якби ми кожного разу це коментували, то наша робота полягали би в тому, що ми з ранку і до ночі лише спростовували б чергові “інсайти”, – сказала Палійчук.
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