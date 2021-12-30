З початку доби на фронті панує “тиша”

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Від початку доби 30 грудня, станом на 17:00, з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомив пресцентр командування ООС у вечірньому зведенні.

“Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок обстрілів на фронті було поранено українського воїна.

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