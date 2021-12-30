У Туреччині почали збирати корпус корвету Ada для України

Фото: Преступности. Нет

На суднобудівному підприємстві у Туреччині почали збирати корпус корвету типу Ada для Військово-морських сил України.

Про це народний депутат України Ігор Копитін розповів інтернет-виданню “Преступности.НЕТ” й описав процес будівництва корвету для ВМС України, що триває в Туреччині.

Нардеп повідомив, що з 27 блоків майбутнього корпусу – 15 вже встановлені.

“Корвет для наших Військово-морських сил будується максимально швидко. З 27 блоків 15 приварені вже до корпусу. Турецька сторона працює дуже швидко, тому, я думаю, вони закінчать частину своєї роботи раніше за термін, після чого корвет транспортують в Україну, у нас його вже добудують. На сьогодні я борюся, щоб корвет добудовували у Миколаєві”, – сказав Копитін.

Ігор Копитін зазначив, що судячи з темпу будівництва турецькі робітники закінчать свою роботу раніше за встановлені термін. Надалі корвет добудовуватиметься в Україні, але де саме – невідомо.

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