У 2023 році для ВМС закладуть другий корвет типу Ada

Ілюстративне фото: пресцентр ВМС ЗСУ

У 2023 році для Військово-морських сил України закладуть другий корвет типу Ada.

Про це повідомив командувач ВМС контр-адмірал Олексій Неїжпапа під час підбиття підсумків цього виду ЗС за 2021 рік в Одесі.

“Цього року була завершена і затверджена Президентом України стратегія розвитку ВМС ЗС України до 2036 року. Вона охоплює всі пріоритетні напрямки діяльності ВМС і формує спроможності на довгострокову перспективу. Згідно з програмою розвиток надводних сил передбачає будівництво кораблів класу “корвет”, – цитує Неїжпапу “Армія.Інформ”.

За словами командувача ВМС, на сьогодні в Туреччині готовність корпусу першого корабля цього класу становить 75−80%.

“У першому кварталі наступного року корпус корвета буде готовий, а до кінця 2022-го корабель з деяким оснащенням відбуксирують в Україну на добудування”, – зазначив Олексій Неїжпапа.

Протягом 2023 року на корветі буде встановлено потрібне обладнання, озброєння і почнуться державні випробування.

Також контр-адмірал повідомив, що у 2023 році буде закладений другий корабель цього класу.

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