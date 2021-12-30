Данілов каже, що для повномасштабного вторгнення РФ має накопичити “в рази більше” військ, ніж є зараз

Олексій Данілов на нараді в Луцьку 14 листопада 2021. Фото: пресслужба РНБОУ

Переміщення російських військ поблизу кордону і на окупованих територіях України є, але вони не критичні. Для повномасштабного вторгнення потрібно, щоб їх було накопичено у три-пʼять разів більше, ніж є зараз.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив у інтервʼю “Настоящему времени”.

Водночас він підкреслив, що загроза нової інтервенції все таки є, але вона існує постійно.

“Звичайно, для нас існує загроза постійно, ми з цією загрозою живемо вже сім років, і для нас не новина, що російські війська розташовані на території Донецької і Луганської областей. Саме вони ведуть війну проти нашої країни”, – зазначив він.

Данілов додав, що найбільш небезпечними ділянками нині є районі Маріуполя і інші місця Донецької та Луганської областей.

Секретар РНБО також вважає, що однією з цілей дій Росії були прямі перемовини з США, і ця ціль досягнута.

“Зараз, коли вона оголосила фактичний ультиматум США, фактичний ультиматум країнам НАТО, будемо спостерігати, як розвиватимуться події”, – сказав він.

Данілов також вважає, що Путін хоче “зафіксувати” захоплення Росією Криму, тобто щоб Україна припинила існування в нинішніх кордонах.

Данілов додав, що найбільш небезпечними ділянками нині є районі Маріуполя і інші місця Донецької та Луганської областей.

“Це завдання для нього номер один. За допомогою внутрішньої дестабілізації добитися, щоб країна розвалилася на дві-три частини. Це те, чого прагне Путін. Це завдання, яке стоїть у нього на першому місці. І саме за допомогою внутрішньої дестабілізації. Якщо він цього не зможе, тоді, як варіант, може використати зброю, але ми до цього готові”, – підкреслив секретар РНБО.

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