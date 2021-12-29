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Справа Джемілєва: експертиза оприлюднила висновок щодо вилучених патронів

29/12/2021 11:50

За висновками так званої експертизи, представленими в Армянському міському “суді” окупованого Криму, набої, у зберігання яких обвинувачують лідерова кримських татар Мустафу Джемілєва, не є забороненими для використання.

Як передає “Новинарня“, про це повідомив адвокат Микола Полозов.

“На запитання, поставлені захистом, експерт відповів однозначно. Патрони не є патронами бронебійної, запальної, розривної або трасувальної дії. Також зазначені патрони відповідають криміналістичним вимогам”, – написав Полозов у фейсбуці.

При цьому, зазначив він, на більшість запитань “прокурора” експерт не дав конкретних відповідей, наголосивши, зокрема, що поняття “військовий патрон” взагалі немає в ГОСТ.

Водночас в “експертизі” була відсутня інформація щодо сфери застосування цих набоїв, у зв’язку з чим “суд” ухвалив викликати експерта, який проводив цю експертизу.

Наступне засідання у справі Джемілєва призначено на 14 січня 2022 року.

На попередньому засіданні в Армянському міському “суді” у справі проти Мустафи Джемілєва сторона захисту заявила клопотання про додаткову експертизу щодо чотирьох патронів до карабіна МП-СКС (Мисливсько-промисловий самозарядний карабін Симонова).

Передісторія

Лідерові кримських татар Мустафі Джемілєву окупанти пред’явили обвинувачення в “перетині держкордону Росії іноземним громадянином, в’їзд якому в Росію не дозволено, вчиненому групою осіб за попередньою змовою (ч. 3 ст. 322 КК РФ); недбалому зберіганні вогнепальної зброї, що створило умови для його використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (ст. 224 КК РФ); незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 222 КК РФ)”.

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Україна

Справа Джемілєва: експертиза оприлюднила висновок щодо вилучених патронів

За висновками так званої експертизи, представленими в Армянському міському “суді” окупованого Криму, набої, у зберігання яких обвинувачують лідерова кримських татар Мустафу Джемілєва, не є забороненими для використання. Як передає...

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