Україна скасувала самоізоляцію під час перетину КПВВ на Донбасі

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Уряд України ухвалив рішення скасувати самоізоляцію під час перетину КПВВ на Донбасі. Головна причина — проблеми через обов’язкове встановлення застосунку “Вдома”.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook у середу, 29 лютого.

“Скасували вимогу щодо самоізоляції для українців, які в’їжджають в Україну через КПВВ із тимчасово окупованих територій”, — пише Віктор Ляшко.

Скасування застосунку “Вдома” ініціювала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, незважаючи на COVID-обмеження, застосунок викликав великі труднощі у людей при перетині КПВВ.

“Вони повинні завантажити програму “Дій Вдома”. Для цього потрібен смартфон. Люди не мають стільки грошей, щоби дозволити собі смартфон”, — зазначала Верещук.

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