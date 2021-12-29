Благодійниця передала “Повернись живим” 5 тис доларів на військо

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Благодійниця передала у Міжнародний фонд “Повернись живим” п’ять тисяч доларів на потреби українського війська.

Про це Фонд повідомив у середу, 29 грудня.

“Сьогодні одна з наших благодійниць принесла в офіс Фонду 5 тисяч доларів на допомогу українському війську! Ми неймовірно вдячні за цей внесок у боротьбу з окупантом. Протягом 7,5 років “Повернись живим” об’єднує небайдужих задля того, щоб наші захисники мали найнеобхідніші технічні засоби для ведення сучасної війни, а ризик їх життя був зведений до мінімуму”, – йдеться в повідомленні.

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