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“Повернись живим” тепер має своїх сертифікованих тренерів з лідерства та менеджменту: яка з цього користь для ЗСУ

23/12/2021 19:41

Троє співробітників Фонду “Повернись живим” – сертифіковані тренери з лідерства та менеджменту. Вони вже почали навчання військових Збройних сил України.

Про це повідомила команда Фонду в четвер, 23 грудня.

“Три співробітники Фонду не так давно отримали необхідні компетенції та сертифікацію для проведення курсу з лідерства й менеджменту у підрозділах Збройних сил. Тепер команда “Повернись живим” власноруч може навчати наших воїнів надважливих для військового командира навичок”, – йдеться в повідомленні.

Тепер тренери ПЖ передаватимуть такі знання у війська:

  • ключові функції менеджменту;
  • важливість “зворотного зв’язку”;
  • комунікацію всередині підрозділу;
  • основи командоутворення.

Так, нещодавно близько 30 командирів рот та окремих підрозділів 35-ї окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського вже пройшли навчання від тренерів з “Повернись живим” і “стали на крок ближче до формування чи покращення в собі задатків сучасного лідера, який буде прикладом та наставником для підлеглих і основою для розвитку української армії”.

“Люди – наша головна перевага над окупантами у цій війні й допомагати їм ставати кращими, підготовленішими та компетентнішими – означає бути на голову вище ворога та на крок ближче до перемоги”, – наголошують у Фонді.

У бригаді схвально відгукнулися про такий тренінг від цивільних фахівців.

“Офіцери підвищують свої професійні якості на спеціальних курсах з лідерства й менеджменту. Навчають морпіхів кваліфіковані фахівці фонду “Повернись живим”. За це команді волонтерів великий респект”, – лаконічно зреагували в бригаді.

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