В Удмуртії розбився гелікоптер Мі-2. Пілот загинув від переохолодження

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В Удмуртії під Іжевськом (Російська Федерація) вертоліт Мі-2 зазнав аварії. Дві людини на борту – пілот і пасажир – вижили, але один із них загинув від переохолодження, поки прийшли рятувальники.

Про це повідомляють низка російських ЗМІ, зокрема агентство “Интерфакс”.

“Близько 14:00 надійшло повідомлення про падіння вертольоту в Якшур-Бодьїнському районі Удмуртії. Він проводив обстеження нафтопроводу”, – повідомили російським журналістам джерела в авіаційних службах.

Відомо, що вертоліт Мі-2 “Казанського авіапідприємства” облітав нафтопровід АТ “Транснефть-Прикамье”.

“Вертоліт, на борту якого знаходився співробітник АТ “Транснефть-Прикамье” – бортоператор Удмуртського РНУ Ілля Хромов, здійснював вздовжтрасове патрулювання ділянок магістральних нафтопроводів Холмогори-Клин і Сургут-Полоцьк. Пригода сталася при поверненні вертольота до місця базування в Іжевську”, – йдеться в повідомленні компанії.

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Пізно увечері 27 грудня рятувальники знайшли судно, яке зазнало аварії. Пілота і пасажира передали бригаді медиків.

28 грудня стало відомо, що пілот Дамір Гафуров помер. Він близько 10 годин перебував на 14-градусному морозі.

Другому члену екіпажу надають допомогу.

Телеграм-канал Shot опублікував аудіо, з якого випливає, що люди замерзали, маючи зв’язок із рятувальнками. “Холодно! Холодно!” – говорили вони по рації.

За даними телеграм-каналу, потерпілі лежали неподалік якоїсь дороги, але повідомити точні координати не могли.

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