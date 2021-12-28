Унітарна федерація

Юрій Федоренко

керівник ГО “Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод” (АРДІС), головний редактор сайту “Матриця свободи”

Федерація – форма державного устрою, при якій частини держави є державними утвореннями, що мають юридично закріплену певну політичну самостійність у рамках федерації. Як стверджує частина 2 статті 1 конституції Російської Федерації, найменування “Російська Федерація” та “Росія” рівнозначні. Принаймні, так вважається.

Але з приходом до влади у 2000 році Путіна, права та свободи регіонів – суб’єктів федерації почали планомірно обмежуватися.

Почалося все з запровадження не прописаних у конституції “федеральних округів”, коли над губернаторами поставили намісників-повпредів. Потім скасували прямі вибори губернаторів. Потім їх повернули — але з правом президента звільняти губернаторів за “втрату довіри” та з дискримінаційним для опозиції “муніципальним фільтром”, дали президенту право розпускати регіональні парламенти, а губернаторам – право усувати мерів.

А ще ухвалили величезну кількість законів нібито щодо “питань спільного ведення” федерального центру та регіонів, які майже позбавили регіони свободи прийняття більшості рішень.

Нещодавно сенатор Андрій Клішас та депутат Держдуми РФ Павло Крашенінніков внесли проєкт закону “Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в єдиній системі публічної влади”. Разом з ухваленим напередодні законом про організацію влади в регіонах цей законопроєкт знищує навіть залишки федеративного характеру Росії та перетворює владу в Росії на типову совкову “вертикаль”, де влада зверху до низу вибудувана за принципом залежності та підпорядкування “нижчих” ланок “вищим”.

Попри статтю 3 Конституції Російської Федерації, за такої побудови головним джерелом влади є зовсім не народ, а президент.

Де юре федеративна країна перетворюється на унітарну. Закон Клішаса – Крашеніннікова про владу в регіонах підпорядкував президентові не лише губернаторів, а й регіональні парламенти.

Закон тих самих авторів про місцеве самоврядування – підпорядковує місцеве самоврядування президентові та регіональній владі, одночасно різко скоротивши кількість місць, де громадянам надається право обирати органи місцевого самоврядування.

Ось вам і будь ласка, дорогі росіяни. Самі ж хотіли повернутися назад, до СРСР, з його “демократичним централізмом”. Коли зверху передавалися не повноваження, а команди, з вимогою прозвітувати про виконання, і коли жодної реальної самостійності у регіональної влади (в республіках, областях, краях, містах та районах) не було. Тепер – і не буде.

Не потрібна Путіну самостійність та право голосу суб’єктів у будь-якому вигляді. Тому десятки “законотворців”, таких як Андрій Клішас, старанно прибирають перешкоди на шляху повного “узаконення” диктаторського режиму.

До речі, сенатор РФ від виконавчого органу державної влади Красноярського краю Андрій Клішас, голова комітету Ради Федерацій з конституційного законодавства, відомий не тільки своїми законопроєктами. Він має посвідку на проживання Швейцарії, але активно заперечує наявність іноземного резидентства. Так само як і заперечує володіння численною люксовою нерухомістю:

• Триповерховий палац на озері Лаго-Маджоре у Швейцарії.

• Триповерховий особняк поруч із президентською резиденцією в Ново-Огарьово.

• Квартира площею 290 кв. м у Кривоколінному провулку Москви.

• Вілла на Пестовському водосховищі площею 2000 кв. м.

• Вілла в Істрі площею 9000 кв. м.

Очільник групи з розробки поправок до конституції та автор скандальних законопроєктів, у тому числі “Про суверенний Рунет“, за можновладною традицією дуже любить дорогі годинники. Пара аксесуарів з його колекції, таких як Harry Winston Opus Series із білого золота лімітованої колекції в 100 штук та Patek Philippe Minute Perpetual Calendar загалом коштують майже 50 мільйонів рублів.

За середньої заробітньої платні в регіонах Росії (тих самих “членах Федерації”) у 25 тисяч рублів, на таку пару годинників потрібно сумлінно працювати на “благо Федерації” понад 166 років.

Держдума РФ знову відклала термін обов’язкової відмови російських чиновників від закордонного громадянства та посвідки на проживання за кордоном. Тепер держслужбовці мають відмовитись від іноземних паспортів до 1 січня 2023 року (а не до початку 2022 року, як передбачалося спочатку). Після закінчення цього терміну чиновники, які не представили документи, що підтверджують їхню відмову від закордонного громадянства або посвідки на проживання, повинні бути звільнені.

Тобто в Андрія Клішаса є ще принаймні рік на те, щоб продовжити свою “законовитворчу” (не плутати із “законотворчою”) діяльність та повністю убезпечити “царя” від будь-яких конституційних та законодавчих загроз напередодні можливого трансферу влади 2024 року.

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