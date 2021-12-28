Біля Старомихайлівки підірвали російського бойовика. ВІДЕО

У мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано підрив бойовика російсько-окупаційних військ у районі села Старомихайлівка поруч із Донецьком.
Як передає “Новинарня“, ці кадри були опубліковані 27 грудня в українській групі телеграму “Третя Сила”.
Зазначається, що бойовик “ДНР” Баралгін був знищений на вибуховому пристрої, який було встановлено заздалегідь. Переміщення окупанта і вибух фіксувалися з безпілотника.
“Третя Сила” передає вітання та бажає міцного здоров’я комвзводу лейтенанту Баралгіну. В 100-й окремій мотострілецькій бригаді “Республіканська гвардія” (100 ОМСБр) 1-го корпусу Російської Федерації все тільки починається”, – йдеться в описі до відео.
“У той день Баралгін займався пошуком позицій для снайперів з групи “бобри”, щоб ті вбивали українських військових. Поспішав копати яму для наших, а знайшов свою”, – мовиться на сторінці “Третя Сила”.
Вибух пролунав на лінії розмежування неподалік окупованого Російської Федерацією українського селища Старомихайлівка у Мар’їнському районі на Донеччині (20 км від Донецька).
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