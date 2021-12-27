Відбулося заводське випробування “транспортної” версії роботизованої платформи “Миротворець”. ВІДЕО

Приватне конструкторсько-виробниче підприємство “Синергія” провело зимові заводські випробування транспортної версії своєї роботизованої платформи “Миротворець”.

Відповідне з випробувань компанія оприлюднила в Youtube.

Зазначається, що під час випробувань колісний дрон виконував умовну задачу з термінового доставлення медикаментів пораненим у зону бойових дій.

Випробування проходили в зимових умовах. “Миротворець” перетнув засніжене поле. Його пересування можна було бачити на екрані мобільного центру управління.

Як стверджується у відео, цей дрон може “проїжджати там, де не проїдуть позашляховики” та “легко долає засніжені грунти, паводки, річки, болота”.

Управління платформою здійснювалося на відстані 2000-2300 м в умовах непрямої видимості. Водночас максимальна дальність керування платформою – до 5000 м.

Відповідно до анонсу, запас ходу “Миротворця” – 100 км.

Як інформувала “Новинарня“, КВП “Синергія” продемонструвала наземну роботизовану платформу “Миротворець” у серпні 2021 року під час Міжнародного оборонного інвестиційного форуму в НТТУ “КПІ”.

У презентованій тоді версії колісний дрон був оснащений як винищувач танків – із бойовим модулем “Амулет”, до складу озброєння якого входить ПТРК “Стугна” від ДККБ “Луч”. Також “Миротворець” може використовуватися як медичний евакуатор.

Така платформа може розвивати по суші швидкість до 30 км. Може також плавати.

Читайте також:

У “Десні” Таран оглянув бойові та транспортні роботизовані платформи. ФОТО