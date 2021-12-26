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У Новомосковську постав меморіал загиблим воїнам АТО/ООС

26/12/2021 18:51

У місті Новомосковськ урочисто відкрили меморіал на честь загиблих воїнів АТО/ООС.

Церемонія відбулася 24 грудня.

Пам’ятник освятив архієпископ Дніпропетровський і Криворізький Симеон (Зінкевич) разом із духовенством, інформує сайт Дніпровської єпархії ПЦУ.

“Імена 53-х героїв тепер навічно викарбувані на пам’ятних дошках довкола монумента українському воїну. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять воїнів, доземно вклонилися їхньому Подвигу, яким вони довели просту життєву мудрість: жити треба по совісті і з любов’ю до своєї рідної України, яку не побороти і не поставити на коліна жодним зовнішнім агресорам”, – ідеться в повідомленні.

У заході брали участь голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, заступник голови ДніпроОДА Іван Начовний, мер Новамосковська Сергій Рєзнік, громадські активісти, військові, ветерани, члени родин загиблих воїнів, капелани, інше духовенство, жителі міста та району.

З нагоди відкриття меморіалу його ініціатори, меценати та будівничі були відзначені подяками від міського голови Новомосковська та ГО “Родина Героя”, яку очолює Людмила Голополосова. Так відзначили бізнесмена Олександра Петровського, віцепрезидент фонду “Солідарність” Яну Іванілову, скульптора Володимира Нижника та ін.

меморіал загиблим в АТО-ООС - Новомосковськ_відкриття_2021_1 меморіал загиблим в АТО-ООС - Новомосковськ_Симеон_2021 меморіал загиблим в АТО-ООС - Новомосковськ_21
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Україна

У Новомосковську постав меморіал загиблим воїнам АТО/ООС

У місті Новомосковськ урочисто відкрили меморіал на честь загиблих воїнів АТО/ООС. Церемонія відбулася 24 грудня. Пам’ятник освятив архієпископ Дніпропетровський і Криворізький Симеон (Зінкевич) разом із духовенством, інформує сайт Дніпровської...

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