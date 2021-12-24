ФСБ заявила, що впіймала військового РФ, якого завербувала українська розвідка. ВІДЕО

Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що затримала військовослужбовця збройних сил РФ, якого буцімто завербувала напередодні українська розвідка.
Про це в п’ятницю, 24 грудня, повідомили в Центрі громадських зв’язків ФСБ.
Зазначається, що чоловіка арештували за підозрою в державній зраді.
“За підозрою у скоєнні злочину, передбаченого статтею 275 КК Росії “Державна зрада”, затримано військовослужбовця Західного військового округу. Воронезьким гарнізонним військовим судом йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою”, – цитує пресслужбу ФСБ агентство “Интерфакс”.
За даними російської спецслужби, затриманий “здійснював збір відомостей про діяльність Збройних сил РФ, витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави”.
У ФСБ не повідомили інші подробиці спецоперації, а також не розкрили особу затриманого.
Згідно з російським кримінальним кодексом, покарання статтею держзраду передбачає від 12 до 20 років колонії.
Також ФСБ оприлюднила відео затримання військового та обрання йому міри запобіжного заходу в суді.
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