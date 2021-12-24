Прем’єр Британії закликав до вакцинації, апелюючи до вчення Ісуса Христа

Борис Джонсон. Фото: vox.com

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон у різдвяному зверненні закликав британців вакцинуватися додатковою дозою вакцини, пославшись на вчення Ісуса Христа.

Видання The Guardian цитує Джонсона у п’ятницю, 24 грудня.

У відео, присвяченому Різдву, він хвалив представників громадськості за те, що вони “отримали щеплення не лише для себе, для нас, а й для друзів, сім’ї та всіх, кого ми зустрічаємо…”.

“Це, зрештою, вчення Ісуса Христа, чиє народження перебуває у суті цього грандіозного свята – ми маємо любити своїх ближніх, як самих себе”, – сказав він.

Прем’єр-міністр Британії зазначив, що не може сказати, що пандемія закінчилася, але, за його словами, цього року набагато більше людей зможуть відсвяткувати в ширшому колі членів сім’ї, ніж минулого.

Існували побоювання, що британський уряд може накласти обмеження на контакти під час святкового періоду, щоб уповільнити поширення варіанту “Омікрон”, але міністри вирішили почекати та відстежити дані.

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