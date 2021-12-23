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У Київському військовому ліцеї відбувся традиційний щорічний бал. ФОТО

23/12/2021 14:00

У Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна відбувся щорічний традиційний бал. У ньому взяли участь керівництво, вихователі й вихованці навчального закладу.

Як передає АрміяInform, бал був приурочений до новорічних свят.

Основною складовою ліцейного балу є танцювальна програма, у якій учасники за допомогою професійних хореографів готують постановку на задану музику й тематику.

Серед учасників балу були курсанти Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які раніше навчалися у військовому ліцеї.

“Я закінчив КВЛ три роки тому. Свого часу ліцей був для мене другим домом, і, звісно, вплинув на моє подальше рішення стати офіцером. Для мене честь танцювати тут, у рідних стінах”, – розповів курсант Військового інституту Владислав Гаврилюк.

Для учасників балу підготували музично насичену і жанрово різноманітну програму.

Богунівці танцювали запальну польку, ритмічний джаз-блюз, пристрасне танго та улюблений вальс.

Бал 2 Бал 4 Бал 5 Бал 6
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До танців могли долучитися всі охочі, адже саме такі заходи, на думку начальника військового ліцею генерал-майора Ігоря Гордійчука, допомагають інтелектуально розвиватися та демонструють військового не лише як професіонала своєї справи, але ще й як висококультурну людину.

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