У ексватажка бойовиків “ДНР” Бородая виявили квартиру в Дубаї вартістю €450 тисяч. ВІДЕО

Олександр Бородай

У колишнього ватажка бойовиків так званої “ДНР” і депутата Держдуми Російської Федерації Олександра Бородая виявили помешкання в Дубаї площею 104 квадратних метрів.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в розслідування команди російського опозиціонера Олексія Навального.

Житло розташоване в комплексі на штучному острові Палм-Джумейра, що має форму пальми.

Олександр Бородай придбав його у 2015 році, за рік після того, як залишив “посаду” “прем’єр-міністра “ДНР”.

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За словами розслідувачів, житловий комплекс схожий за стилем на індійський палац.

Він із двох боків оточений водою й розташований неподалік від пляжу, а за 40 м – Перська затока. У внутрішньому дворі, між пальмами, споруджений басейн.

Розслідувачі наголошують, що такі апартаменти коштують близько 450 тис. євро. Вони додають, що сім’я Олександра Бородая не приховує наявність квартири. Так, 2015 року донька ексватажка так званої “ДНР” фотографувалася біля входу в будинок.

“За цю свою квартиру Олександр Бородай повинен бути негайно позбавлений депутатського мандата. За свої злочини на південному сході України Бородая потрібно судити як військового злочинця. Судити, хочеться вірити, його будуть скоро, щонайменше за 300 вбитих пасажирів Боїнга (рейсу MH17, – “Н”), – зауважили розслідувачі.

Як кандидат у депутати Держдуми Олександр Бородай повинен був декларувати своє майно, зазначати вартість іноземного й те, звідки має на нього кошти. Однак ексаватажок так званої “ДНР” не вказав у декларації житло в Дубаї, а зазначив лише авто Lexus, квартири та дохід сумою в нуль російських рублів.

Як відомо, Бородай брав участь у захопленні Росією українського Криму. В Україні йому оголошували підозру за статтею про створення терористичної організації, він перебуває в розшуку МВС.

Суд встановив йому арешт як запобіжний захід у разі затримання.

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