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“Муха на купі словесного гною”: Турчинов жорстко зреагував на заяву Путіна про “Леніна, який створив Україну”

23/12/2021 20:25

Колишній секретар РНБО та нинішній керівник центрального штабу “Європейської солідарності” Олександр Турчинов жорстко прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що буцімто “Ленін створив Україну”.

Свою думку Турчинов висловив на сторінці у ФБ в четвер, 23 грудня.

“Брехня, бруд, погрози – типовий зловоний мікс від Путіна пролунав на черговій прес-конференції кремлівського диктатора. Зеленою мухою на цій купі словесного гною стала теза, що Ленін створив Україну. Зайве пояснювати Путіну, що Україна створювалася, коли не те що Леніна, але і Московії не було навіть у проєкті. Щодо Леніна, то він дійсно створив, але не Україну, а безумного радянського монстра, який проковтнув мільйони людських життів та зруйнував долі і майбутнє поневолених народів. Саме ця покалічена хоча і не добита ленінська потвора з перебитими кінцівками і відірваною сірою речовиною сьогодні зветься Росією”, – написав Турчинов.

“Ніколи неадекватні бажання Путіна щодо ревізії Конституції, федералізації чи капітуляції нашої держави не здійсняться, тому що Україна створена волею народу, який довів всьому світу, що готовий захистити свою землю від скаженого монстра!”, – додав він.

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Україна

“Муха на купі словесного гною”: Турчинов жорстко зреагував на заяву Путіна про “Леніна, який створив Україну”

Колишній секретар РНБО та нинішній керівник центрального штабу “Європейської солідарності” Олександр Турчинов жорстко прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що буцімто “Ленін створив Україну”. Свою думку Турчинов...

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