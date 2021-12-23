Радниця головкома ЗСУ з ґендерних питань прокоментувала наказ МОУ про взяття жінок на військовий облік

Ілюстративне фото

Вікторія Арнаутова,

радниця Головнокомандувача Збройних сил України з ґендерних питань, психологиня

(FB)

Попереджаю, що це виключно моя особиста думка, як гендерної експертки в оборонній і безпековій сферах. І вона може не співпадати з офіційною позицією відомства! Не маніпулюйте.

Позиція 1.

Задум Наказу 313 призваний полегшити процедуру заключення контракту для тих жінок, хто виявляє бажання проходити військову службу і одразу отримувати військово-обліковий документ з ВОС, який відповідає отриманій спеціальності, без зайвих процедур.

Як було досі до прийняття наказу 313?

Жінка підписувала контракт з командиром в/ч по паспорту, отримувала військовий квиток з ВОС №100 (у 90% випадків), проходила КМБ (3 місяці), прибувала назад в частину на посаду стрільця і лише потім наказом командира переводилась на відповідну посаду. Іншого варіанта не було для жінки зайти в ЗСУ.

Зараз жінка одразу отримає ВОС за своєю спеціальністю.

Позиція 2.

Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави та полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів, підприємств, установ та організацій щодо фіксації, накопичення та аналізу військово-облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Цей наказ – справа не тільки органів військового управління, а всієї держави, на всіх рівнях.

Якщо звернутися до суті військового обліку, то він забезпечує повне та якісне укомплектування Збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, особовим складом у мирний час та особливий період.

Впровадження наказу МОУ № 313 дозволить збільшити цей військовий облік (за орієнтовними розрахунками) на 3-4 млн. людей – висококваліфікованих, навчених за відповідними спеціальностями та опанувавши відповідні професії, військовозобов’язаних. Здається все логічно як для країни, що воює, захищаючи свої кордони.

Позиція 3.

Щодо соціальної зрілості суспільства та моральної готовності до сприйняття цього наказу.

Я запитаю, чому жінка-медична сестра має перебувати на військовому обліку, а бухгалтерка або юристка ні (чим одні краще або гірше інших)?

Чому юнаки стають на облік призовників в 16 років, а дівчата ні (чим вони гірші або краще за дівчат)?

Чому традиційно вважається що під час війни смерть жінки (матері) трагічніша за смерть чоловіка (батька)?

Відповідь у кожного/ї буде своя.

Позиція 4. (Філософська)

Весь світ захоплюється армією Ізраїлю! Жіноча присутність в ній достатньо суттєва! Так – це не від “хорошого життя” – Ізраїль багато років знаходиться в стані війни!…

Логічним і для нас може бути в майбутньому в цьому процесі наступний крок – внесення змін в Закон України “Про військову службу і військовий обов’язок” частину 11 статтю 1 щодо військового обліку для всіх громадян/ок від 16 років щодо перебування на обліку призовників.

Таким чином ми приведемо військовий облік в державі у відповідність до Конституції України в частині рівності прав, свобод та обов’язків чоловіків і жінок.

АЛЕ ТОДІ, КОЛИ СУСПІЛЬСТВО БУДЕ ГОТОВЕ ДО ЦЬОГО!!! НЕ ЗАРАЗ! СЬОГОДНІ ЖІНКИ МАЮТЬ ПРИВІЛЕЙ СЛУЖИТИ ЗА БАЖАННЯМ!

А Наказ 313 полегшує процес заходу жінок в сектор безпеки і оборони!

У мене особисто залишаються питання щодо організації та реалізації Наказу! Думаю час покаже.

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