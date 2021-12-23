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Путін назвав країну, котра могла б стати посередником у переговорах Росія-НАТО

23/12/2021 17:41

Президент Росії Володимир Путін вважає, що Італія могла б відіграти посередницьку роль у переговорах між РФ та НАТО щодо гарантій безпеки.

Про це він заявив на великій пресконференції в четвер, 23 грудня, передає агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Звісно, маючи на увазі і доброзичливий настрій, і рівень наших відносин, Італія могла б відіграти роль нормалізації російсько-ЄСівських відносин, і навіть за лінією переговорів, які намічаються наразі між Росією і НАТО”, – сказав Путін.

Президент РФ зазначив, що зараз відносини між Росією та Італією перебувають на високому рівні, “незалежно від тих політичних сил, які в той чи інший момент опиняються при владі”.

“Звісно, Італія – країна НАТО, країна ЄС, але це не заважає нам працювати у тому напрямі, про який я сказав. Сподіваюся, що так і буде”, – додав Путін.

Путін також заявив, що переговори РФ-США щодо гарантій безпеки відбудуться на початку січня, і в Москві розраховують, що вони дадуть змогу країнам рухатися вперед.

“Ми готові і на майданчику ОБСЄ їх (гарантії безпеки, – ред.) обговорювати. Сподіваюся, що ця перша позитивна реакція та анонсований можливий початок роботи найближчим часом, на початку січня, він дасть змогу нам рухатися вперед”, – сказав президент РФ.

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